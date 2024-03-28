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Video: Louisville hires Pat Kelsey
Rob Cassidy and Corey Gibson
Rivals.com
Louisville has officially announced the hiring of Pat Kelsey as its new head basketball coach. Kesley will take over the Cardinals after going 75-27 with two trips to the NCAA tournament in three seasons at College of Charleston.
Rivals.com's Rob Cassidy and Corey Gibson react to Louisville's new coach.
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