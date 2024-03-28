PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Rivals Hoops Podcast: Predictions for Sweet 16
Rob Cassidy, Corey Gibson, Adam Gorney
Rivals.com
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vb3Blbi5zcG90aWZ5LmNvbS9lbWJlZC9l
cGlzb2RlLzBmc1N3NUxQTkNXeWJVY0Z3UUQwY1kiIHdpZHRoPSIxMDAlIiBo
ZWlnaHQ9IjIzMiIgZnJhbWVCb3JkZXI9IjAiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0i
IiBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXk7IGNsaXBib2FyZC13cml0ZTsgZW5jcnlwdGVk
LW1lZGlhOyBmdWxsc2NyZWVuOyBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUiPjwvaWZy
YW1lPgo8YnI+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MTkxNDciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Jhc2tldGJhbGxyZWNydWl0
aW5nLnJpdmFscy5jb20vbmV3cy9yaXZhbHMtaG9vcHMtcG9kY2FzdC1wcmVk
aWN0aW9ucy1mb3Itc3dlZXQtMTYiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewog
ICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwg
ZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0Iilb
MF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdy
ZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxh
c3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4
L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShz
LCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZj
Mj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYmFza2V0YmFsbHJlY3J1aXRp
bmcucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZyaXZhbHMtaG9vcHMtcG9kY2FzdC1w
cmVkaWN0aW9ucy1mb3Itc3dlZXQtMTYmYzU9MjAyMjcxOTE0NyZjdj0yLjAm
Y2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNj
b3JlIFRhZyAtLT4KCgo=