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One-on-one with Oregon commit KJ Evans

Krysten Peek • Basketball Recruiting
Staff
@krystenpeek
Krysten is a former DII basketball player but sometimes tells top recruits she played at UConn to see the look on their face. She's also completed a marathon on every continent (yes, even Antarctica).

Rivals.com's Krysten Peek goes one-on-one with Oregon commit and five-star forward KJ Evans, who talks about why he chose the Ducks and sends a message to Bronny James.

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