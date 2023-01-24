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{{ timeAgo('2023-01-24 08:13:01 -0600') }} football Edit

One-on-one with Duke commit Sean Stewart

Krysten Peek • Basketball Recruiting
Staff
@krystenpeek
Krysten is a former DII basketball player but sometimes tells top recruits she played at UConn to see the look on their face. She's also completed a marathon on every continent (yes, even Antarctica).

Rivals.com's Krysten Peek chats with five-star Duke commit Sean Stewart. He talks Jon Scheyer, the loaded recruiting class coming in, growing up a Duke fan and having Grant Hill as a mentor.

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