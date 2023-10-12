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One-on-one with five-star guard Dylan Harper

Krysten Peek • Basketball Recruiting
Staff
@krystenpeek
Krysten is a former DII basketball player but sometimes tells top recruits she played at UConn to see the look on their face. She's also completed a marathon on every continent (yes, even Antarctica).

Krysten Peek of Yahoo Sports chats with five-star guard Dylan Harper during the USA Basketball training camp about his recruitment. Harper goes in depth on Indiana, Duke, Auburn, Rutgers and Kansas.

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