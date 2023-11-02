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WATCH: 2024 SG Carmelo Adkins commits to West Virginia

Dave Berry and Rob Cassidy
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Rob Cassidy sits down with shooting guard Carmelo Adkins to discuss his commitment to the Mountaineers, the fanbase and MORE.

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