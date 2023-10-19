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Video: Will it be Alabama, Indiana or Kentucky for Boogie Fland?

Rob Cassidy and Dave Berry
Rivals.com

Five-star point guard Boogie Fland, who is down to a final three of Alabama, Indiana and Kentucky, will announce his college commitment on Friday, Oct. 20.

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