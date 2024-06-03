Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Video: Five-star Meleek Thomas updates his recruitment, talks timetable

Rob Cassidy • Basketball Recruiting
Basketball Recruiting Director
@Cassidy_Rob

Rivals.com national basketball recruiting analyst Rob Cassidy catches up with five-star Meleek Thomas to get an update on his recruitment.


Advertisement

*****

2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Rivals150 | Team

2026 Rankings: Top 100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer search | Transfer tracker/player ranking (football) | Transfer team ranking (football) | Transfer tracker/player ranking (basketball) | Transfer team ranking (basketball) | Rivals Portal Twitter

*****

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement