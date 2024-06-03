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Video: Five-star Meleek Thomas updates his recruitment, talks timetable
Rob Cassidy
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Basketball Recruiting
Basketball Recruiting Director
Rivals.com national basketball recruiting analyst Rob Cassidy catches up with five-star Meleek Thomas to get an update on his recruitment.
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