Rivals Rankings Week: Top 10 countdown for 2023

The refreshed rankings for the 2023 class will be revealed this week, starting today with the top 10 countdown. Rivals hoops recruiting director Rob Cassidy comments on each of the members of the newest top 10. ***** RIVALS RANKINGS WEEK Tuesday: Top 10 countdown Wednesday: Updated Rivals150 for 2023 unveiled Thursday: Updated 2023 position rankings released *****

1. GG Jackson, PF, North Carolina

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8 L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+UmVtYWluaW5nIGF0IE5v LiAxIGlzIE5vcnRoIENhcm9saW5hICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0hlZWxJbGx1c3RyYXRlZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A SGVlbElsbHVzdHJhdGVkPC9hPikgY29tbWl0IEdyZWdvcnkg4oCcR0figJ0g SmFja3NvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19nZ2phY2tz b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9nZ2phY2tzb248L2E+PGJyPjxi cj5TZWUgdGhlIGZ1bGwgdXBkYXRlZCBUb3AgMTAgaGVyZTogPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbjkxZk8iPmh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW45 MWZPPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vak5QaFc0WmNteCI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL2pOUGhXNFpjbXg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxz IChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFs cy9zdGF0dXMvMTUzNjc3NDIxODU1MzIxMjkyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Cassidy's Take: The top player in the country remains unchanged, as North Carolina commit GG Jackson’s upside and pro potential made him hard to remove from the top line this time around. So while the gap may be closing, the five-star wing’s size and ​​well-rounded skill set makes him a difference-maker on both ends of the floor. SHARE YOUR THOUGHTS WITH NORTH CAROLINA FANS AT TARHEELILLUSTRATED.COM

*****

2. Xavier Booker, PF, undecided

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8 L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDIgaXMgdW5j b21taXR0ZWQgZm9yd2FyZCBYYXZpZXIgQm9va2VyLiA8YnI+PGJyPkJvb2tl ciBtb3ZlZCB1cCAzNSBzcG90cyBmcm9tIE5vLiAzNyBuYXRpb25hbGx5LiA8 YnI+PGJyPk1pY2hpZ2FuIFN0YXRlLCBEdWtlIGFuZCBzZXZlcmFsIG90aGVy IHNjaG9vbHMgYXJlIGJhdHRsaW5nIHRvIGxhbmQgaGlzIGNvbW1pdG1lbnQu IDxicj48YnI+U2VlIHRoZSB1cGRhdGluZyBUb3AgMTAgaGVyZTogPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbjkxZk8iPmh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwz UW45MWZPPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vb1pWY1Q5Z3hpNSI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29aVmNUOWd4aTU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2 YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jp dmFscy9zdGF0dXMvMTUzNjc3MDQ1MDM4NjIxNDkxMz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Cassidy's Take: The hottest prospect in the country, Xavier Booker jumped up to the two spot from No. 37 on the back of a spring that saw him become a more fluid and aggressive offensive weapon. The 6-foot-11 forward recently captured MVP honors at the prestigious Pangos All-American Camp and had pro scouts at the event buzzing about his lottery pick potential. His game fits the modern NBA well, and his production is starting to match his massive upside. Michigan State and Duke are seen as the leaders for Booker.

*****

3. Dajuan Wagner, PG, undecided

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8 L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDMgaXMgdW5j b21taXR0ZWQgZ3VhcmQgRGFqdWFuIOKAnERK4oCdIFdhZ25lciwgSnIuIDxi cj48YnI+S2VudHVja3kgYW5kIExvdWlzdmlsbGUgYXJlIGJhdHRsaW5nIHRv IGxhbmQgaGlzIGNvbW1pdG1lbnQuIDxicj48YnI+U2VlIHRoZSB1cGRhdGlu ZyBUb3AgMTAgaGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbjkx Zk8iPmh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW45MWZPPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28va0hsR2RKd0xYNCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2tIbEdkSndM WDQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTUzNjc2NjY2ODc1 MTQ3ODc4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Cassidy's Take: We’ve written endlessly about Dajuan Wagner’s talent, but his recruitment is now starting to become every bit as intriguing as his skill set. The race to land the son of Dajuan Wagner has become a battle between in-state rivals Louisville and Kentucky. Wagner Jr.’s father has an unspeakably close bond with UK head coach John Calipari, while Louisville recently hired Wagner Jr.’s grandfather, Milt Wagner, as the program’s director of player development and alumni relations. The script reads like that of a basketball recruiting parody movie.

*****

4. Justin Edwards, SF, undecided

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8 L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDQgaXMgdW5j b21taXR0ZWQgd2luZyBKdXN0aW4gRWR3YXJkcyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0plZHdhcmRzM18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEplZHdhcmRzM188L2E+PGJyPjxicj5LZW50dWNreSwgVGVubmVzc2VlLCBB dWJ1cm4sIEthbnNhcyBhbmQgb3RoZXJzIGFyZSBpbnZvbHZlZCBpbiBoaXMg cmVjcnVpdG1lbnQuIDxicj48YnI+U2VlIHRoZSB1cGRhdGluZyBUb3AgMTAg aGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbVJwUmUiPmh0dHBz Oi8vdC5jby9aSGwzUW1ScFJlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v V01qUXU0emFDbiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1dNalF1NHphQ248L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTUzNjc2Mjg5NjYxMjQwMTE1Mj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Cassidy's Take: Justin Edwards’ grassroots team has struggled this spring, but he’s managed to post big numbers and impress despite a supporting cast that hasn’t always pulled its weight. The 6-foot-6 wing is becoming a better shooter, but still thrives as a slasher that can get to the rim and finish through contact. The five-star has also added some muscle in recent months and is becoming a more involved rebounder. Edwards is seen as a slight Tennessee lean.

*****

5. Isaiah Collier, PG, undecided

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8 L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDUgaXMgdW5j b21taXR0ZWQgZ3VhcmQgSXNhaWFoIENvbGxpZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pc2FpYWhjb2xsaWVyMDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGlzYWlhaGNvbGxpZXIwNDwvYT48YnI+PGJyPlVDTEEsIEF1YnVy biwgQ2luY2lubmF0aSBhbmQgc2V2ZXJhbCBvdGhlcnMgYXJlIGludm9sdmVk IGluIGhpcyByZWNydWl0bWVudC4gPGJyPjxicj5TZWUgdGhlIHVwZGF0aW5n IFRvcCAxMCBoZXJlOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWkhsM1FuOTFm TyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbjkxZk88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9naGdOOTd2c1gzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZ2hnTjk3dnNY MzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTM2NzU5MTE5NzA0 NzM1NzQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTQsIDIwMjI8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Cassidy's Take: Up from No, 12, Isaiah Collier crashed the top five on the back of a past few months that saw him morph into a truly complete leader. The 190-pound point guard leads the EYBL in assists and has limited turnovers while showcasing court vision and a trust in his own ability to make difficult passes. He handles the ball incredibly well and has become a better shooter, though he still has some work left to do on that front.

*****

6. Robert Dillingham, PG, undecided

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8 L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDYgaXMgdW5j b21taXR0ZWQgZ3VhcmQgUm9iZXJ0IERpbGxpbmdoYW0gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yb2J3aXRkYXNoaWZ0cz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5Acm9id2l0ZGFzaGlmdHM8L2E+PGJyPjxicj5LZW50dWNreSwg TFNVLCBNZW1waGlzLCBOQyBTdGF0ZSBhbmQgb3RoZXJzIGFyZSBiYXR0bGlu ZyBmb3IgaGlzIGNvbW1pdG1lbnQuIDxicj48YnI+U2VlIHRoZSB1cGRhdGlu ZyBUb3AgMTAgaGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbVJw UmUiPmh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW1ScFJlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vbjY1bHdaRUcxcCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL242NWx3WkVH MXA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTUzNjc1NTM1Mjcy ODc4NDg5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Cassidy's Take: One of the quickest players in the country and a lethal scorer from the point guard spot, 6-foot-1 Robert Dillingham was once committed to North Carolina State but now is seen as a Kentucky lean. His long arms allow him to play bigger than his relatively small frame, and his stroke from deep is his calling card.

*****

7. Matas Buzelis, SF, undecided

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8 L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDcgaXMgdW5j b21taXR0ZWQgd2luZyBNYXRhcyBCdXplbGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQnV6ZWxpc01hdGFzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBCdXplbGlzTWF0YXM8L2E+PGJyPjxicj5TZWUgdGhlIHVwZGF0aW5nIFRv cCAxMCBoZXJlOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWkhsM1FtUnBSZSI+ aHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbVJwUmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby92QXR2TlJwcHZ2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vdkF0dk5ScHB2djwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTM2NzUxNTY5MzcwMTMy NDgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Cassidy's Take: Matas Buzelis’ combination of elite length and polished skill makes him a rare prospect. He handles the ball well for a player of his length and boasts a solid jumper from deep. He’s considering North Carolina, Kentucky, Wake Forest, Florida State and the NBA G-League.

*****

8. Mackenzie Mgbako, SF, Duke

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8 L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDggaXMgRHVr ZSAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EdWtlUml2YWxzP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEdWtlUml2YWxzPC9hPikgY29tbWl0IE1h Y2tlbnppZSBNZ2Jha28gKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v TWFja2VuemllTWdiYWtvP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYWNrZW56 aWVNZ2Jha288L2E+KSA8YnI+PGJyPlNlZSB0aGUgdXBkYXRpbmcgVG9wIDEw IGhlcmU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW1ScFJlIj5odHRw czovL3QuY28vWkhsM1FtUnBSZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv LzVBeFJtZXhTQUEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81QXhSbWV4U0FBPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IFJpdmFscyAoQFJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1MzY3NDc3OTcwMjU3NjMzMjg/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Cassidy's Take: Mackenzie Mgbako might have the highest upside of any player in this class and will likely shoot up this list when his production routinely matches his massive potential. The 6-foot-8 forward has an NBA frame and is effective both in the post and while stretching the floor. Defensively, the Duke commit shines as a shot-blocker. SHARE YOUR THOUGHTS WITH DUKE FANS AT DEVILSILLUSTRATED.COM

*****

9. Marquis Cook, SF, Oregon

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8 L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDkgaXMgT3Jl Z29uICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RTQXJpdmFscz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARFNBUml2YWxzPC9hPikgY29tbWl0IE1h cnF1aXMg4oCcTW9va2ll4oCdIENvb2sgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vbWFycXVpc2Nvb2trP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBt YXJxdWlzY29va2s8L2E+KSA8YnI+PGJyPlNlZSB0aGUgdXBkYXRpbmcgVG9w IDEwIGhlcmU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW1ScFJlIj5o dHRwczovL3QuY28vWkhsM1FtUnBSZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL1Y2d3hXTzJkem8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9WNnd4V08yZHpvPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IFJpdmFscyAoQFJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1MzY3NDQwMjAyMzk1MzYx Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxNCwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Cassidy's Take: An Oregon commit, Marquis Cook has been a bit scarce on the grassroots circuit because he is starring as a young LeBron James in a biopic about the NBA Star .That said, nobody has forgotten his talent. Cook’s elite athleticism jumps off the page, but he’s turned into a feared shot maker as well. He may not be an elite 3-point shooter just yet, but his catch-and-shoot game is formidable to say the least. SHARE YOUR THOUGHTS WITH OREGON FANS AT DUCKSPORTSAUTHORITY.COM

*****

10. Sean Stewart, PF, Duke

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8 L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDEwIGlzIER1 a2UgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRHVrZVJpdmFscz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARHVrZVJpdmFsczwvYT4pIGNvbW1pdCBT ZWFuIFN0ZXdhcnQgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2Vh bjEzU3Rld2FydD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2VhbjEzU3Rld2Fy dDwvYT4pIDxicj48YnI+4oCcSGUgaGFzIHRoZSBhYmlsaXR5IHRvIGZpbmlz aCBpbiB0cmFmZmljIGFzIHdlbGwgYXMgY3JlYXRlIHNlY29uZC1jaGFuY2Ug cG9pbnRzIG9uIHRoZSBvZmZlbnNpdmUgZ2xhc3PigJ0g4oCUIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2Fzc2lkeV9Sb2I/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QENhc3NpZHlfUm9iPC9hPjxicj48YnI+U2VlIHRoZSBUb3Ag MTAgaGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbjkxZk8iPmh0 dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW45MWZPPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vRGxsTUdGMUZWMyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0RsbE1HRjFGVjM8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTUzNjc0MDI0Njg0NjY4OTI4 MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=