Rivals Rankings Week: Top 10 countdown for 2023

The refreshed rankings for the 2023 class will be revealed this week, starting today with the top 10 countdown. Rivals hoops recruiting director Rob Cassidy comments on each of the members of the newest top 10.
*****
RIVALS RANKINGS WEEK
Tuesday: Top 10 countdown
Wednesday: Updated Rivals150 for 2023 unveiled
Thursday: Updated 2023 position rankings released
*****
1. GG Jackson, PF, North Carolina
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8
L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+UmVtYWluaW5nIGF0IE5v
LiAxIGlzIE5vcnRoIENhcm9saW5hICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0hlZWxJbGx1c3RyYXRlZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
SGVlbElsbHVzdHJhdGVkPC9hPikgY29tbWl0IEdyZWdvcnkg4oCcR0figJ0g
SmFja3NvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19nZ2phY2tz
b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9nZ2phY2tzb248L2E+PGJyPjxi
cj5TZWUgdGhlIGZ1bGwgdXBkYXRlZCBUb3AgMTAgaGVyZTogPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbjkxZk8iPmh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW45
MWZPPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vak5QaFc0WmNteCI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL2pOUGhXNFpjbXg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxz
IChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFs
cy9zdGF0dXMvMTUzNjc3NDIxODU1MzIxMjkyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
Cassidy's Take: The top player in the country remains unchanged, as North Carolina commit GG Jackson’s upside and pro potential made him hard to remove from the top line this time around. So while the gap may be closing, the five-star wing’s size and well-rounded skill set makes him a difference-maker on both ends of the floor.
SHARE YOUR THOUGHTS WITH NORTH CAROLINA FANS AT TARHEELILLUSTRATED.COM
*****
2. Xavier Booker, PF, undecided
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8
L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDIgaXMgdW5j
b21taXR0ZWQgZm9yd2FyZCBYYXZpZXIgQm9va2VyLiA8YnI+PGJyPkJvb2tl
ciBtb3ZlZCB1cCAzNSBzcG90cyBmcm9tIE5vLiAzNyBuYXRpb25hbGx5LiA8
YnI+PGJyPk1pY2hpZ2FuIFN0YXRlLCBEdWtlIGFuZCBzZXZlcmFsIG90aGVy
IHNjaG9vbHMgYXJlIGJhdHRsaW5nIHRvIGxhbmQgaGlzIGNvbW1pdG1lbnQu
IDxicj48YnI+U2VlIHRoZSB1cGRhdGluZyBUb3AgMTAgaGVyZTogPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbjkxZk8iPmh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwz
UW45MWZPPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vb1pWY1Q5Z3hpNSI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29aVmNUOWd4aTU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2
YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jp
dmFscy9zdGF0dXMvMTUzNjc3MDQ1MDM4NjIxNDkxMz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
Cassidy's Take: The hottest prospect in the country, Xavier Booker jumped up to the two spot from No. 37 on the back of a spring that saw him become a more fluid and aggressive offensive weapon.
The 6-foot-11 forward recently captured MVP honors at the prestigious Pangos All-American Camp and had pro scouts at the event buzzing about his lottery pick potential. His game fits the modern NBA well, and his production is starting to match his massive upside.
Michigan State and Duke are seen as the leaders for Booker.
*****
3. Dajuan Wagner, PG, undecided
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8
L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDMgaXMgdW5j
b21taXR0ZWQgZ3VhcmQgRGFqdWFuIOKAnERK4oCdIFdhZ25lciwgSnIuIDxi
cj48YnI+S2VudHVja3kgYW5kIExvdWlzdmlsbGUgYXJlIGJhdHRsaW5nIHRv
IGxhbmQgaGlzIGNvbW1pdG1lbnQuIDxicj48YnI+U2VlIHRoZSB1cGRhdGlu
ZyBUb3AgMTAgaGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbjkx
Zk8iPmh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW45MWZPPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28va0hsR2RKd0xYNCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2tIbEdkSndM
WDQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTUzNjc2NjY2ODc1
MTQ3ODc4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Cassidy's Take: We’ve written endlessly about Dajuan Wagner’s talent, but his recruitment is now starting to become every bit as intriguing as his skill set. The race to land the son of Dajuan Wagner has become a battle between in-state rivals Louisville and Kentucky.
Wagner Jr.’s father has an unspeakably close bond with UK head coach John Calipari, while Louisville recently hired Wagner Jr.’s grandfather, Milt Wagner, as the program’s director of player development and alumni relations. The script reads like that of a basketball recruiting parody movie.
*****
4. Justin Edwards, SF, undecided
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8
L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDQgaXMgdW5j
b21taXR0ZWQgd2luZyBKdXN0aW4gRWR3YXJkcyA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0plZHdhcmRzM18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QEplZHdhcmRzM188L2E+PGJyPjxicj5LZW50dWNreSwgVGVubmVzc2VlLCBB
dWJ1cm4sIEthbnNhcyBhbmQgb3RoZXJzIGFyZSBpbnZvbHZlZCBpbiBoaXMg
cmVjcnVpdG1lbnQuIDxicj48YnI+U2VlIHRoZSB1cGRhdGluZyBUb3AgMTAg
aGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbVJwUmUiPmh0dHBz
Oi8vdC5jby9aSGwzUW1ScFJlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
V01qUXU0emFDbiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1dNalF1NHphQ248L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTUzNjc2Mjg5NjYxMjQwMTE1Mj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Cassidy's Take: Justin Edwards’ grassroots team has struggled this spring, but he’s managed to post big numbers and impress despite a supporting cast that hasn’t always pulled its weight. The 6-foot-6 wing is becoming a better shooter, but still thrives as a slasher that can get to the rim and finish through contact. The five-star has also added some muscle in recent months and is becoming a more involved rebounder.
Edwards is seen as a slight Tennessee lean.
*****
5. Isaiah Collier, PG, undecided
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8
L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDUgaXMgdW5j
b21taXR0ZWQgZ3VhcmQgSXNhaWFoIENvbGxpZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pc2FpYWhjb2xsaWVyMDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QGlzYWlhaGNvbGxpZXIwNDwvYT48YnI+PGJyPlVDTEEsIEF1YnVy
biwgQ2luY2lubmF0aSBhbmQgc2V2ZXJhbCBvdGhlcnMgYXJlIGludm9sdmVk
IGluIGhpcyByZWNydWl0bWVudC4gPGJyPjxicj5TZWUgdGhlIHVwZGF0aW5n
IFRvcCAxMCBoZXJlOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWkhsM1FuOTFm
TyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbjkxZk88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9naGdOOTd2c1gzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZ2hnTjk3dnNY
MzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTM2NzU5MTE5NzA0
NzM1NzQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTQsIDIwMjI8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Cassidy's Take: Up from No, 12, Isaiah Collier crashed the top five on the back of a past few months that saw him morph into a truly complete leader. The 190-pound point guard leads the EYBL in assists and has limited turnovers while showcasing court vision and a trust in his own ability to make difficult passes.
He handles the ball incredibly well and has become a better shooter, though he still has some work left to do on that front.
*****
6. Robert Dillingham, PG, undecided
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8
L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDYgaXMgdW5j
b21taXR0ZWQgZ3VhcmQgUm9iZXJ0IERpbGxpbmdoYW0gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yb2J3aXRkYXNoaWZ0cz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5Acm9id2l0ZGFzaGlmdHM8L2E+PGJyPjxicj5LZW50dWNreSwg
TFNVLCBNZW1waGlzLCBOQyBTdGF0ZSBhbmQgb3RoZXJzIGFyZSBiYXR0bGlu
ZyBmb3IgaGlzIGNvbW1pdG1lbnQuIDxicj48YnI+U2VlIHRoZSB1cGRhdGlu
ZyBUb3AgMTAgaGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbVJw
UmUiPmh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW1ScFJlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vbjY1bHdaRUcxcCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL242NWx3WkVH
MXA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTUzNjc1NTM1Mjcy
ODc4NDg5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Cassidy's Take: One of the quickest players in the country and a lethal scorer from the point guard spot, 6-foot-1 Robert Dillingham was once committed to North Carolina State but now is seen as a Kentucky lean. His long arms allow him to play bigger than his relatively small frame, and his stroke from deep is his calling card.
*****
7. Matas Buzelis, SF, undecided
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8
L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDcgaXMgdW5j
b21taXR0ZWQgd2luZyBNYXRhcyBCdXplbGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQnV6ZWxpc01hdGFzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBCdXplbGlzTWF0YXM8L2E+PGJyPjxicj5TZWUgdGhlIHVwZGF0aW5nIFRv
cCAxMCBoZXJlOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWkhsM1FtUnBSZSI+
aHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbVJwUmU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby92QXR2TlJwcHZ2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vdkF0dk5ScHB2djwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTM2NzUxNTY5MzcwMTMy
NDgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Cassidy's Take: Matas Buzelis’ combination of elite length and polished skill makes him a rare prospect. He handles the ball well for a player of his length and boasts a solid jumper from deep. He’s considering North Carolina, Kentucky, Wake Forest, Florida State and the NBA G-League.
*****
8. Mackenzie Mgbako, SF, Duke
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8
L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDggaXMgRHVr
ZSAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EdWtlUml2YWxzP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEdWtlUml2YWxzPC9hPikgY29tbWl0IE1h
Y2tlbnppZSBNZ2Jha28gKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TWFja2VuemllTWdiYWtvP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYWNrZW56
aWVNZ2Jha288L2E+KSA8YnI+PGJyPlNlZSB0aGUgdXBkYXRpbmcgVG9wIDEw
IGhlcmU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW1ScFJlIj5odHRw
czovL3QuY28vWkhsM1FtUnBSZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
LzVBeFJtZXhTQUEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81QXhSbWV4U0FBPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IFJpdmFscyAoQFJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1MzY3NDc3OTcwMjU3NjMzMjg/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Cassidy's Take: Mackenzie Mgbako might have the highest upside of any player in this class and will likely shoot up this list when his production routinely matches his massive potential. The 6-foot-8 forward has an NBA frame and is effective both in the post and while stretching the floor. Defensively, the Duke commit shines as a shot-blocker.
SHARE YOUR THOUGHTS WITH DUKE FANS AT DEVILSILLUSTRATED.COM
*****
9. Marquis Cook, SF, Oregon
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8
L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDkgaXMgT3Jl
Z29uICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RTQXJpdmFscz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARFNBUml2YWxzPC9hPikgY29tbWl0IE1h
cnF1aXMg4oCcTW9va2ll4oCdIENvb2sgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vbWFycXVpc2Nvb2trP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBt
YXJxdWlzY29va2s8L2E+KSA8YnI+PGJyPlNlZSB0aGUgdXBkYXRpbmcgVG9w
IDEwIGhlcmU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW1ScFJlIj5o
dHRwczovL3QuY28vWkhsM1FtUnBSZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL1Y2d3hXTzJkem8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9WNnd4V08yZHpvPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IFJpdmFscyAoQFJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1MzY3NDQwMjAyMzk1MzYx
Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxNCwgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Cassidy's Take: An Oregon commit, Marquis Cook has been a bit scarce on the grassroots circuit because he is starring as a young LeBron James in a biopic about the NBA Star .That said, nobody has forgotten his talent.
Cook’s elite athleticism jumps off the page, but he’s turned into a feared shot maker as well. He may not be an elite 3-point shooter just yet, but his catch-and-shoot game is formidable to say the least.
SHARE YOUR THOUGHTS WITH OREGON FANS AT DUCKSPORTSAUTHORITY.COM
*****
10. Sean Stewart, PF, Duke
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4+AIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aXZhbHNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUklWQUxTSE9PUFM8
L2E+IFRPUCAxMCBSRVZFQUwg8J+PgDxicj48YnI+QXQgTm8uIDEwIGlzIER1
a2UgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRHVrZVJpdmFscz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARHVrZVJpdmFsczwvYT4pIGNvbW1pdCBT
ZWFuIFN0ZXdhcnQgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2Vh
bjEzU3Rld2FydD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2VhbjEzU3Rld2Fy
dDwvYT4pIDxicj48YnI+4oCcSGUgaGFzIHRoZSBhYmlsaXR5IHRvIGZpbmlz
aCBpbiB0cmFmZmljIGFzIHdlbGwgYXMgY3JlYXRlIHNlY29uZC1jaGFuY2Ug
cG9pbnRzIG9uIHRoZSBvZmZlbnNpdmUgZ2xhc3PigJ0g4oCUIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2Fzc2lkeV9Sb2I/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QENhc3NpZHlfUm9iPC9hPjxicj48YnI+U2VlIHRoZSBUb3Ag
MTAgaGVyZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pIbDNRbjkxZk8iPmh0
dHBzOi8vdC5jby9aSGwzUW45MWZPPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vRGxsTUdGMUZWMyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0RsbE1HRjFGVjM8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTUzNjc0MDI0Njg0NjY4OTI4
MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Cassidy's Take: Few prospects in the country have a motor to match that of Sean Stewart, who never seems to slow down or wear out. The Duke commit dunks any time he catches the ball near the basket and is a nightmare on the offensive glass, where he routinely creates additional possessions and second-chance points.
SHARE YOUR THOUGHTS WITH DUKE FANS AT DEVILSILLUSTRATED.COM