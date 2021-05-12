Basketball Recruiting - Rivals Rankings Week: Final 2021 Top 10 Countdown

Rivals Rankings Week: Final 2021 Top 10 Countdown
Woody Wommack and Dave Berry
Rivals.com
Last weekend's Iverson Classic marked the final evaluation of the 2021 class for Rob Cassidy and our hoops gurus.
So this week, we are rolling out the final 2021 rankings, starting with a countdown of the top 10 prospects today. On Thursday, we will release the full Rivals150 and Friday we will unveil the final position rankings before putting the 2021 class in the rear-view mirror.
Check back throughout the day to see who else made our top 10.
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10. PG JD Davison
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9. SF Peyton Watson
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8. SF Kendall Brown
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7. PG Kennedy Chandler
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6. SF Caleb Houstan
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5. PF Patrick Baldwin Jr.
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4. PF Jabari Smith
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3. SG Jaden Hardy
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2. F Paolo Banchero
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1. C Chet Holmgren
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