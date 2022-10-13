News More News
{{ timeAgo('2022-10-13 08:15:40 -0500') }} football Edit

Rivals Hoops Podcast: Talking Netflix's Redeem Team documentary

Woody Wommack • Basketball Recruiting
Social Media Director
@RivalsWoody

Rivals.com's Rob Cassidy and Woody Wommack discuss Netflix's new documentary "Redeem Team" and reflect on the good, the bad and what else they would have liked to see from the movie. They also talk boba tea, Halloween culture and more.

Listen and subscribe to the show on Apple Podcasts.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}