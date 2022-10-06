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{{ timeAgo('2022-10-06 12:03:58 -0500') }} basketball Edit

Rivals Hoops Podcast: Battle of Scoot vs. Victor, and much more

Rob Cassidy and Woody Wommack
Rivals.com

Woody Wommack and Rob Cassidy discuss the latest news in college basketball and recruiting.

Open -- Thoughts and observations on Victor Wembanyama's debut

5:45 -- Scoot Henderson holds his own

11:45 -- Five-star London Johnson to the G-League

13:00 -- Should professionals be included in the rankings?

15:00 -- Emoni Bates struggles, is the media to blame?

20:30 — Rob on the road, Dallas edition

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2023 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2024 Rankings: Top 125 | Team

2025 Rankings: Top 40

Transfer Portal: Latest news

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