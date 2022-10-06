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basketball
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Rivals Hoops Podcast: Battle of Scoot vs. Victor, and much more
Rob Cassidy and Woody Wommack
Rivals.com
Woody Wommack and Rob Cassidy discuss the latest news in college basketball and recruiting.
Open -- Thoughts and observations on Victor Wembanyama's debut
5:45 -- Scoot Henderson holds his own
11:45 -- Five-star London Johnson to the G-League
13:00 -- Should professionals be included in the rankings?
15:00 -- Emoni Bates struggles, is the media to blame?
20:30 — Rob on the road, Dallas edition
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2023 Rankings: Rivals150 | Team | Position
2024 Rankings: Top 125 | Team
2025 Rankings: Top 40
Transfer Portal: Latest news
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