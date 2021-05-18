 Basketball Recruiting - Rivals exclusive interviews with Chet Holmgren, Hunter Sallis
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Rivals exclusive interviews with Chet Holmgren, Hunter Sallis

Krysten Peek
Rivals.com

Krysten Peek of Rivals.com and Yahoo! Sports interviews Gonzaga commits Chet Holmgren, the No. 1 player in the 2021 class, and Hunter Sallis, the No. 6 point guard.

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2021 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2022 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2023 Rankings: Top 30

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