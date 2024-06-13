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Position rankings for the 2025 class
The initial position rankings for the 2025 class were released on June 13, 2024. They will be expanded with further evaluation of the 2025 prospects.
Here are the position rankings:
POINT GUARD
SHOOTING GUARD
SMALL FORWARD
POWER FORWARD
CENTER
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