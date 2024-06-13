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Position rankings for the 2025 class

Cameron Boozer
Cameron Boozer
Staff
Rivals.com

The initial position rankings for the 2025 class were released on June 13, 2024. They will be expanded with further evaluation of the 2025 prospects.

Here are the position rankings:

POINT GUARD

SHOOTING GUARD

SMALL FORWARD

POWER FORWARD

CENTER

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2025 Rankings: Rivals150 | Team

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