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One-on-one with USC signee Trent Perry

Krysten Peek • Basketball Recruiting
Staff
@krystenpeek
Krysten is a former DII basketball player but sometimes tells top recruits she played at UConn to see the look on their face. She's also completed a marathon on every continent (yes, even Antarctica).

USC signee Trent Perry, a four-star point guard, talks with Krysten Peek about signing with the Trojans and much more.

MORE ONE-ON-ONES WITH KRYSTEN PEEK: Cayden Boozer | Ace Bailey | Darius Acuff Jr. | Jase Richardson | Darren Harris

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