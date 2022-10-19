News More News
{{ timeAgo('2022-10-19 09:05:06 -0500') }} football Edit

One-on-one with four-star 2024 guard David Castillo

Krysten Peek • Basketball Recruiting
Staff
@krystenpeek
Krysten is a former DII basketball player but sometimes tells top recruits she played at UConn to see the look on their face. She's also completed a marathon on every continent (yes, even Antarctica).

Class of 2024 four-star guard David Castillo sits down with Krysten Peek to discuss Oklahoma, Oklahoma State, Kansas, Gonzaga, LSU, Florida, Ole Miss, Arkansas and more.

*****

2023 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2024 Rankings: Top 125 | Team

2025 Rankings: Top 40

Transfer Portal: Latest news

*****

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}