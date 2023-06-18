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One-on-one with five-star Tre Johnson

Krysten Peek • Basketball Recruiting
Staff
@krystenpeek
Krysten is a former DII basketball player but sometimes tells top recruits she played at UConn to see the look on their face. She's also completed a marathon on every continent (yes, even Antarctica).

Krysten Peek goes one-on-one with the No. 1 prospect in the 2024 Rivals150, Tre Johnson. He breaks down his top six of Alabama, Arkansas, Baylor, Kansas, Kentucky and Texas.


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