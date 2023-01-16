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basketball
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One-on-one with five-star PG Boogie Fland
Krysten Peek
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Basketball Recruiting
Staff
Krysten is a former DII basketball player but sometimes tells top recruits she played at UConn to see the look on their face. She's also completed a marathon on every continent (yes, even Antarctica).
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Five-star PG Boogie Fland chats with Rivals.com's Krysten Peek about his UNC visit, along with Indiana, Kentucky, UConn and Virginia Tech, and his decision timeline.
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