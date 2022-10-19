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{{ timeAgo('2022-10-19 08:16:08 -0500') }} football Edit

One-on-one with five-star guard Meleek Thomas

Krysten Peek • Basketball Recruiting
Staff
@krystenpeek
Krysten is a former DII basketball player but sometimes tells top recruits she played at UConn to see the look on their face. She's also completed a marathon on every continent (yes, even Antarctica).

Meleek Thomas, a 6-foot-5 guard from the 2025 class, sits down with Krysten Peek to discuss his performance at USA Basketball and more. Thomas is one of the biggest risers this fall, and talks Duke, Penn State, Pitt, Indiana and Kansas State.

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2023 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2024 Rankings: Top 125 | Team

2025 Rankings: Top 40

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