 Basketball Recruiting - No. 1 overall player Shaedon Sharpe talks Kentucky, Lebron and more
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No. 1 overall player Shaedon Sharpe talks Kentucky, Lebron and more

Krysten Peek
Yahoo Sports

Krysten Peek sits down with the No. 1 player in the country Shaedon Sharpe to discuss playing in front of LeBron James and Carmelo Anthony, what he's most looking forward to playing at Kentucky and more. Watch their full conversation below.

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