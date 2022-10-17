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Minnesota lands five-star Dennis Evans

Travis Graf • Basketball Recruiting
National Basketball Recruiting Analyst
@travisgrafhoops

Travis Graf sits down with 7'1" center Dennis Evans to break down his commitment to the Golden Gophers.

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