News More News
{{ timeAgo('2022-11-01 09:02:53 -0500') }} football Edit

Michigan lands SG George Washington III

Travis Graf
Rivals.com Video

Travis Graf sits down with new Wolverines commit, shooting guard George Washington III, to break down his decision.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}