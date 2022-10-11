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Eric Dailey Jr. talks about his finalists

Krysten Peek • Basketball Recruiting
Staff
@krystenpeek
Krysten is a former DII basketball player but sometimes tells top recruits she played at UConn to see the look on their face. She's also completed a marathon on every continent (yes, even Antarctica).

Four-star Eric Dailey Jr. has eight finalists – Michigan, Memphis, Kentucky, Oklahoma State, TCU, Texas A&M, Florida State and Kansas. He chats with Krysten Peek about the latest in his recruitment.

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