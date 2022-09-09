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Baylor lands PG Robert Wright III

Travis Graf
Rivals.com Video

Recruiting analyst Travis Graf sits down with four-star point guard Robert Wright III to break down his commitment to the Bears.

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